Президент Литвы Даля Грибаускайте опасается якобы угрожающих действий России в регионе. Соответствующую позицию она озвучила в эфире вильнюсской польскоязычной радиостанции Znad Wilii.
«Геополитическая обстановка стала более сложной и агрессивной, менее надежной. Мы наблюдаем достаточно агрессивную и угрожающую деятельность России на Украине, в Калининградской области и даже в Беларуси», – утверждала Грибаускайте.
По ее словам, текущий год, как и несколько предыдущих лет, «будет полон как внутренних для страны, так и внешних вызовов».
«По соседству с Литвой мы видим и слышим бряцание оружием», – считает президент.
Внешнее окружение, по ее версии, вынуждает Вильнюс «увеличивать инвестиции в оборону». «Сформированы национальные силы быстрого реагирования, восстановлен призыв на армейскую службу, проводится модернизация вооруженных сил», – отметила Грибаускайте.
«Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию на добровольной основе наших граждан разных национальностей: и польской, и украинской, и русской. Таким образом, мы видим, что реакция адекватная, что люди понимают, что свободу нужно защищать и физически. И не только физически: мы видим и информацию пропагандистско-провокационного характера. Это не данность, и наша ответственность – защищать свободу каждый день», – сказала в эфире Грибаускайте.
В мае 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако «не может оставлять без внимания какие-либо действия, которые или напрямую, или потенциально могут представлять угрозу для ее национальных интересов».
В конце февраля Государственный совет обороны Литвы рекомендовал предусмотреть в 2018 году на военные нужды дополнительное финансирование, которое составит в целом 2,07% ВВП. В текущем году на это отпущено 1,75% ВВП.
Уровень оборонных расходов в 2% ВВП является неформальной нормой для членов НАТО, на что в последнее время особенно активно указывают США. Литва прежде никогда собственную армию в таком объеме не финансировала, но выделяет на военные цели из года в год рекордные для себя суммы.
Среди политиков зародилась идея подписания парламентскими партиями обязательства довести к 2020 году военные ассигнования до 2,5% ВВП. Пока она находится на стадии обсуждения.
Инф. «ЛК»
Метки: N11 (1151) 16 марта, Znad Wilii, ВВП, Грибаускайте, Дмитрий Песков, Российская угроза
Попробую подредактировать.
Да это уже видно и последнему умственно отсталому, но ничего не делается для исправления ситуации. Хотя живут же есть и победнее страны и до них тоже ни кому нет дела. Обидно другое что сказки на революции гидности в 90-тых о постройке Швейцарии уже не сбудутся ни когда.Хорошо бы не докатится до уровня Сомали или Украины которую как и нас расшевелили и опекают партнёры с пониженной социальной ответственностью.
“….государство медленно вымирает….” Спрашивается, зачем России полудохлое государство. Хотел бы прочитать мнение коллеги Бавы. Остальные со мной согласны, уверен в этом.
Безусловно надо проверить эту цитату
(87.255.14.61) Йонас пишет:
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2017 03 15 at 18:34.
Это уже неизлечимая паранойя.Утверждать это незаконным путём,означает клеветать.Отвлекающий манёвр.
вот это уж точно пятая колонна даже не скрывающаяся!хотя с другой стороны им и предложить больше нечего -ни западным хозяевам окромя как изображая из себя “потенциальную” жертву в духе “меня вот вот изнасилуют” , ни народу которому надо лапшу вешать отвлекая от растущих как снежный ком социальных проблем! ведь куда ни ткни везде проруха по всем направлениям!
Явная ложь Поликарповны видна не вооруженным глазом. Если кто и видит угрозу со стороны России,то только не народ. А народу умышленно вправляют внешнего врага,чтоб отвлечь от непрерывных экономических провалов властей,особенно – исполнительных.Этот принцип известен еще со времен Римской империи.
“Накануне замглавы Центробанка Литвы Раймондас Куодис во всеуслышанье заявил, что экономика Литвы находится в очень плохом состоянии, а номинальный рост ВВП не отражает реальных тенденций. По его утверждению, сегодня государство медленно вымирает — воспрепятствовать этому процессу фактически невозможно.”
С этой угрозой не хотите поработать.. или лень ? И так подадут..
Самая большая угроза региону от Грибаускайте. Которая зарабатывет деньги только оглушительным лаем в сторону РФ по велению хозяина.