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Президент Грибаускайте: Россия несет угрозу региону

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 15, 12:01   |   Комментариев: 8

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Президент Литвы Даля Грибаускайте опасается якобы угрожающих действий России в регионе. Соответствующую позицию она озвучила  в эфире вильнюсской польскоязычной радиостанции Znad Wilii.

«Геополитическая обстановка стала более сложной и агрессивной, менее надежной. Мы наблюдаем достаточно агрессивную и угрожающую деятельность России на Украине, в Калининградской области и даже в Беларуси», – утверждала Грибаускайте.

По ее словам, текущий год, как и несколько предыдущих лет, «будет полон как внутренних для страны, так и внешних вызовов».

«По соседству с Литвой мы видим и слышим бряцание оружием», – считает президент.

Внешнее окружение, по ее версии, вынуждает Вильнюс «увеличивать инвестиции в оборону». «Сформированы национальные силы быстрого реагирования, восстановлен призыв на армейскую службу, проводится модернизация вооруженных сил», – отметила Грибаускайте.

«Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию на добровольной основе наших граждан разных национальностей: и польской, и украинской, и русской. Таким образом, мы видим, что реакция адекватная, что люди понимают, что свободу нужно защищать и физически. И не только физически: мы видим и информацию пропагандистско-провокационного характера. Это не данность, и наша ответственность – защищать свободу каждый день», – сказала в эфире Грибаускайте.

В мае 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако «не может оставлять без внимания какие-либо действия, которые или напрямую, или потенциально могут представлять угрозу для ее национальных интересов».

В конце февраля Государственный совет обороны Литвы рекомендовал предусмотреть в 2018 году на военные нужды дополнительное финансирование, которое составит в целом 2,07% ВВП. В текущем году на это отпущено 1,75% ВВП.

Уровень оборонных расходов в 2% ВВП является неформальной нормой для членов НАТО, на что в последнее время особенно активно указывают США. Литва прежде никогда собственную армию в таком объеме не финансировала, но выделяет на военные цели из года в год рекордные для себя суммы.

Среди политиков зародилась идея подписания парламентскими партиями обязательства довести к 2020 году военные ассигнования до 2,5% ВВП. Пока она находится на стадии обсуждения.

Инф. «ЛК»

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Комментарии читателей (8)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 15 at 19:28

    Попробую подредактировать.
    Да это уже видно и последнему умственно отсталому, но ничего не делается для исправления ситуации. Хотя живут же есть и победнее страны и до них тоже ни кому нет дела. Обидно другое что сказки на революции гидности в 90-тых о постройке Швейцарии уже не сбудутся ни когда.Хорошо бы не докатится до уровня Сомали или Украины которую как и нас расшевелили и опекают партнёры с пониженной социальной ответственностью.

  2. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 03 15 at 18:38

    “….государство медленно вымирает….” Спрашивается, зачем России полудохлое государство. Хотел бы прочитать мнение коллеги Бавы. Остальные со мной согласны, уверен в этом.

  3. (87.255.14.61) Йонас пишет:
    2017 03 15 at 18:35

    Безусловно надо проверить эту цитату

    (87.255.14.61) Йонас пишет:
    Ваш комментарий будет проверен модератором.
    2017 03 15 at 18:34.

  4. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 15 at 15:24

    Это уже неизлечимая паранойя.Утверждать это незаконным путём,означает клеветать.Отвлекающий манёвр.

  5. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 15 at 14:55

    вот это уж точно пятая колонна даже не скрывающаяся!хотя с другой стороны им и предложить больше нечего -ни западным хозяевам окромя как изображая из себя “потенциальную” жертву в духе “меня вот вот изнасилуют” , ни народу которому надо лапшу вешать отвлекая от растущих как снежный ком социальных проблем! ведь куда ни ткни везде проруха по всем направлениям!

  6. (78.57.202.119) Капитан Немо пишет:
    2017 03 15 at 13:55

    Явная ложь Поликарповны видна не вооруженным глазом. Если кто и видит угрозу со стороны России,то только не народ. А народу умышленно вправляют внешнего врага,чтоб отвлечь от непрерывных экономических провалов властей,особенно – исполнительных.Этот принцип известен еще со времен Римской империи.

  7. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 15 at 12:39

    “Накануне замглавы Центробанка Литвы Раймондас Куодис во всеуслышанье заявил, что экономика Литвы находится в очень плохом состоянии, а номинальный рост ВВП не отражает реальных тенденций. По его утверждению, сегодня государство медленно вымирает — воспрепятствовать этому процессу фактически невозможно.”

    С этой угрозой не хотите поработать.. или лень ? И так подадут..

  8. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 03 15 at 12:27

    Самая большая угроза региону от Грибаускайте. Которая зарабатывет деньги только оглушительным лаем в сторону РФ по велению хозяина.






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