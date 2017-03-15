Президент Грибаускайте: Россия несет угрозу региону

Президент Литвы Даля Грибаускайте опасается якобы угрожающих действий России в регионе. Соответствующую позицию она озвучила в эфире вильнюсской польскоязычной радиостанции Znad Wilii.

«Геополитическая обстановка стала более сложной и агрессивной, менее надежной. Мы наблюдаем достаточно агрессивную и угрожающую деятельность России на Украине, в Калининградской области и даже в Беларуси», – утверждала Грибаускайте.

По ее словам, текущий год, как и несколько предыдущих лет, «будет полон как внутренних для страны, так и внешних вызовов».

«По соседству с Литвой мы видим и слышим бряцание оружием», – считает президент.

Внешнее окружение, по ее версии, вынуждает Вильнюс «увеличивать инвестиции в оборону». «Сформированы национальные силы быстрого реагирования, восстановлен призыв на армейскую службу, проводится модернизация вооруженных сил», – отметила Грибаускайте.

«Мы понимаем и очень рады тому, что граждане тоже понимают эти вызовы так же, как власть, что мы видим приходящих на срочную службу в армию на добровольной основе наших граждан разных национальностей: и польской, и украинской, и русской. Таким образом, мы видим, что реакция адекватная, что люди понимают, что свободу нужно защищать и физически. И не только физически: мы видим и информацию пропагандистско-провокационного характера. Это не данность, и наша ответственность – защищать свободу каждый день», – сказала в эфире Грибаускайте.

В мае 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако «не может оставлять без внимания какие-либо действия, которые или напрямую, или потенциально могут представлять угрозу для ее национальных интересов».

В конце февраля Государственный совет обороны Литвы рекомендовал предусмотреть в 2018 году на военные нужды дополнительное финансирование, которое составит в целом 2,07% ВВП. В текущем году на это отпущено 1,75% ВВП.

Уровень оборонных расходов в 2% ВВП является неформальной нормой для членов НАТО, на что в последнее время особенно активно указывают США. Литва прежде никогда собственную армию в таком объеме не финансировала, но выделяет на военные цели из года в год рекордные для себя суммы.

Среди политиков зародилась идея подписания парламентскими партиями обязательства довести к 2020 году военные ассигнования до 2,5% ВВП. Пока она находится на стадии обсуждения.

Инф. «ЛК»

Метки: N11 (1151) 16 марта, Znad Wilii, ВВП, Грибаускайте, Дмитрий Песков, Российская угроза