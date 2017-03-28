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Президент Грузии откроет начало безвизового режима с Евросоюзом

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 28, 14:00   |   Комментариев: 0

В четверг в Литву с официальным визитом прибудет президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Как сообщает пресс-служба президента Литвы, Г.Маргвелашвили таким образом символически первым опробует безвизовый режим между Европейским союзом и Грузией.

В ходе двусторонней встречи главы обоих государств обсудят двусторонние отношения, прогресс Грузии в деле евроинтеграции и прогресса в проведении реформ. Большое внимание будет уделено ситуации с безопасностью, средствам отражения исходящей от России угрозы, вопросам сотрудничества с НАТО, сообщает администрация президента.

Во вторник президент Даля Грибаускайте поздравила народ Грузии с открывшейся перед ним возможностью свободного путешествия по Европе. В своём видеоролике с поздравлением она отметила, что это большое достижение европейской интеграции, достигнутое последовательными стараниями этого государства.

BNS

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