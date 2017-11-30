Президент Грузии просит литовцев называть его страну Георгия или Сакартвело

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что грузинам было бы более приемлемо, если бы литовцы называли его страну Георгия или Сакартвело, поскольку нынешнее название государства отражает русскую версию.

“Я считаю, что смена названия на европейское Георгия или грузинское Сакартвело лучше бы отражала наши отношения, поскольку мы общаемся друг с другом напрямую, а не через российский вектор”, – заявил в интервью литовским журналистам в Тбилиси президент.

Государственная комиссия по литовскому языку ранее даля разъяснения, что нет оснований менять название Грузии на литовском языке (лит. Gruzija), поскольку нынешняя версия обладает долгой историей употребления и особой, гармоничной с литовским языком формой, а аутентичное название Сакартвело официально не использует ни одно государство Евросоюза.

Президент Грузии также отметил, что его страна старается установить более тесные отношения с жителями оккупированных регионов Южной Осетии и Абхазии, однако этому препятствует Россия.

“Оккупация произошла не в 2008 году, а на самом деле еще в девяностые годы. То, что произошло, сейчас мы называем “гибридной войной”. Так мы были вынуждены заплатить за свою свободу и независимость. Россияне считали, что осуществив оккупацию, они остановят развитие Грузии. Оккупация и политика Российской Федерации создали серьезные препятствия для нашего развития. Беженцами стали 300 тыс. человек, нужно было позаботиться о них. Как создавать демократию и укреплять государства, не контролируя территорию?”, – отметил президент Грузии.

“Однако мы должны были развивать страну, независимо от оккупации. А развитие означает дальнейшую интеграцию в Европу, демократизацию, укрепление государства”, – добавил он.

Грузинский президент отметил, что недостаточная реакция международного сообщества на оккупацию Южной Осетии и Абхазии поощрила агрессивное поведение России.

“Внесение грузинского вопроса в отношения с Россией укрепляет безопасность не только Грузии, но и всего региона. Если бы в девяностые годы и в 2008 году мы вынудили Россию заплатить за введение вооруженных сил в мирную соседнюю страну и оккупацию части нашей страны, то украинский кризис был бы более прогнозируемым, ему можно было бы преградить путь. Россия научилась действовать быстро и более организовано”, – сказал он.

“Мы должны быть очень открытыми с россиянами. Россияне открыто говорят о своей внешней политике, они декларируют доктрину привилегированных сфер интересов, открыто говорят о праве Российской Федерации оказывать влияние на своих соседей. Все страны, уважающие международное право, должны открыто на это ответить”, – добавил Г. Маргвелашвили.

BNS

Метки: Георгий Маргвелашвили, Георгия, Грузия, Литва, Сакартвело