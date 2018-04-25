Президент Грузии в Вильнюсе: на пути в ЕС и НАТО мы и амбициозны, и реалистичны

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Находящаяся в Вильнюсе с визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили говорит, что ее страна, добивающаяся членства в Евросоюзе (ЕС) и НАТО, остается амбициозной, но реалистично оценивает туманные возможности вступить в эти структуры в ближайшее время.

Она добавила, что Грузия не демонстрирует усталости и продолжает необходимые для членства реформы.

«Грузия не устала в плане достижения членства ни в ЕС, ни в НАТО. Мы одновременно и реалистичны, и амбициозны», — сказала С. Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Глава Грузии выразила понимание, что ЕС и НАТО сейчас сталкиваются с вызовами, на которые не могут повлиять.

«Мы должны это учитывать, но это не означает, что мы замедлим темпы», — сказала президент.

«Мы вступили на этот путь и нас не могут остановить ни осуществляющая агрессивную политику, предпринимающая действия и угрозы Россия, ни организации, членом которых мы претендуем стать», — сказала она.

Президент Литвы также призвала Грузию сохранить темпы реформ.

«Процесс реформ как в плане членства в ЕС, так и в плане членства в НАТО полезен самой стране, поэтому усталости здесь быть не может. Напротив, темпы должны быть сохранены и ускорение должно быть большим», — сказала Д. Грибаускайте.

«Мы готовы помочь вам своими знаниями в проектах «Близнецы» и поддержать вас на вашем пути», — сказала литовский президент.

По ее словам, Грузия может вступить в ЕС и НАТО, «если сложатся как объективные, так и субъективные политические обстоятельства».

Главы стран НАТО в 2008 году заявили, что Грузия станет членом Альянса.

Кроме того, почти десять лет действует программа ЕС «Восточное партнерство», призванная интегрировать в Сообщество шесть стран Восточной Европы, включая и Грузию.

Визит в Литву — пятый зарубежный визит президента Грузии, которая вступила в должность в декабре.

BNS