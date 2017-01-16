  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.16 Текущий номер: N1 (1141) 5 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Президент и глава МИД Литвы выразили соболезнования в связи с катастрофой самолета

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 16, 13:32   |   Комментариев: 0

Президент Литвы Даля Грибаускайте и министр иностранных дел Линас Линкявичюс выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии, унесшей жизни 10 человек.

В телеграмме соболезнования президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву президент пожелала силы духа и семьям и близким погибших, быстрого выздоровления пострадавшим, сообщила администрация президента.

Соболезнования в связи с гибелью 30 человек в поселке Дача-Суу выразил и глава МИД Л. Линкявичюс. Туреций грузовой самолет разбился в поселке под международным аэропортом Манаса.

“Мы разделяем боль со скорбящими семьями и желаем быстрого выздоровления раненным”, – отметил в телеграмме соболезнования Л. Линкявичюс.

В понедельник утром миниум 32 человека погибли в катастрофе турецкого грузового самолета Boeing 747, выполнявшего рейс Гонконг – Бишкек. Лайнер потерпел крушение рядом с основным аэропортом Киргизии, когда пытался приземлится в густом тумане.

BNS

Метки:  , , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿