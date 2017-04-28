Президент: интернет голосование не обеспечит секретность и безопасность

Президент Литвы Даля Грибаускайте говорит, что голосование в Литве по интернету не сможет обеспечить секретности и безопасности.

“Принимая во внимание геополитические реалии, какие огромные ресурсы направляются на кибернетические атаки против демократических государств, мы можем делать вывод, что интернет-голосование не сможет обеспечить секретности и безопасности. Это может нарушить конституционное требование анонимности (секретности)”, – отметила глава государства.

Её комментарий на заданный агентством BNS вопрос передала пресс-служба президента.

Правительство в плане мероприятий наметило, что система голосования по интернету должна быть создана во втором квартале 2018 г. Министерство юстиции утверждает, что первый раз по интернету жители Литвы смогут голосовать во время муниципальных выборов 2019 г.

Д.Грибаускайте подчеркнула, что Конституция и принципы демократии требуют обеспечить анонимность и безопасность голосования. Такие же требования к демократическим выборам выдвигает Организация безопасности и сотрудничества в Европе.

Президент отметила, что невзирая на то, что другие страны тоже пытались ввести интернет-голосование, его без каких-либо исключений единственной в мире использует пока только Эстония.

“Однако международные эксперты, наблюдая выборы в Эстонии, отмечает, что эта система пока ненадёжна”, – утверждает Д.Грибаускайте.

Сторонники такого голосования утверждают, что это удобно, оно увеличит активность эмигрантов на выборах, а подсчитывать голоса – легче и быстрее.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, интернет голосование, Литва