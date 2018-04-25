Президент Ирана назвал Трампа «идиотом»

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Президент Ирана Хасан Рухани назвал президента США Дональда Трампа «идиотом». Об этом он сказал в центре Тегерана на площади Свободы во время празднования 40-летия Исламской революции, сообщило накануне The Guardian.

Рухани пообещал, что его страна не откажется от ракетной программы и пообещал, что «вражеские» заговоры против Ирана потерпят неудачу.

Заявление Рухани стало ответом на сообщение Дональда Трампа в Twitter на персидском языке (фарси), в котором он раскритиковал нынешнюю власть в Иране.

«40 лет коррупции. 40 лет репрессий. 40 лет террора. Иранский режим создал только «40 лет неудач». Многострадальный иранский народ заслуживает гораздо более светлого будущего», – написал Трамп по случаю 40-летия Исламской революции.

Накануне в Иране прошли праздничные мероприятия, посвященные событиям 11 февраля 1979 года. В Тегеране устроили масштабное шествие, которое власти назвали «миллионным».

По оценкам западных СМИ, в нем приняли участие сотни тысяч человек. Демонстранты традиционно выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги, сожгли флаги этих стран и чучело Дональда Трампа.

Ранее духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пожелал смерти Дональду Трампу, вице-президенту Джону Болтону и главе Госдепа Майку Помпео. При этом он заверил, что не имеет ничего против американского народа.

Также сообщалось, что Помпео призвал ужесточить санкции против Ирана из-за разработки Тегераном новых ракет.

korrespondent.net