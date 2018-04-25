Президент Казахстана отправил правительство в отставку

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о необходимости отставки правительства республики, передает пресс-служба главы государства.

«Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это, безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени. По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений правительства, положительные изменения так и не достигнуты», — сказал Нурсултан Назарбаев.

Казахстанский лидер отметил, что, невзирая на все принятые государственные программы, в том числе индустриальную, социальную, программы развития инфраструктуры, здравоохранения и образования, несмотря на то, что все необходимые для их осуществления ресурсы были выделены, системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются, а доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью.

«В этих условиях я как президент и гарант конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что правительство должно уйти в отставку, — заявил Нурсултан Назарбаев. — Новое руководство правительства должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач».

Назарбаев отметил, что на предстоящем съезде правящей партии рассмотрят, в частности, вопросы улучшения социальной поддержки малообеспеченных граждан, расширение возможностей для улучшения их жилищных условий и т.д.

Назарбаев сделал заявление об отставке правительства после двух недель акций протеста из-за падения уровня жизни. Протесты начались после трагедии, которая произошла в Астане 4 февраля — тогда в частном доме ночью заживо сгорели пятеро маленьких детей, как отмечает Радио Азаттык. Их родители находились на работе.

Как известно, Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления. Правительство страны назначается президентом и во всей своей деятельности ответственно перед ним.

korrespondent.net