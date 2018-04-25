Президент Колумбии заявил, что у него в субботу были дела поважнее, чем покушение на Мадуро

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Глава Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявил, что в минувшую субботу у него были куда более важные дела, чем заниматься организацией покушения на своего венесуэльского коллегу Николаса Мадуро. «Обращаюсь к президенту Николасу Мадуро. Не волнуйтесь. В субботу я занимался более важными делами — крестил мою внучку Селесту», — написал в понедельник глава Колумбии в своем микроблоге Twitter.

Покушение на президента Венесуэлы с использованием беспилотников со взрывчаткой было совершено 4 августа, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Дроны были выведены из строя. Семеро сотрудников силовых структур получили ранения, Мадуро и члены высшего руководства страны, находившиеся рядом с ним, остались невредимы, передает ТАСС.

В обращении к нации венесуэльский лидер обвинил в причастности к случившемуся «венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми» и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, Мадуро предположил, что часть из тех, кто планировал его убить, проживает в США.

Между тем ответственность за покушение взяла на себя малоизвестная подпольная группа «Фланелевые солдаты». Они отметили, что несмотря на то, что дроны были сбиты, покушения повторятся и смерть Мадуро — лишь вопрос времени.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль сообщил, что власти задержали шестерых подозреваемых в попытке убийства главы государства.

Об успехах следствия также рассказал в понедельник генеральный прокурор Тарек Вильям Сааб. Он квалифицировал произошедшее как покушение. «Произошедшее в субботу, 4 августа, было попыткой убийства главы государства», — сказал Сааб.

По его словам, в расследовании покушения участвуют уже четыре прокурора.

Между тем правительство Венесуэлы предостерегло Колумбию от новой агрессии против народа и властей страны. «Мы считаем, что правительство Колумбии несет ответственность за любую новую агрессию или попытку спонсировать со своей территории или из приграничных районов любую провокацию против родины Боливара, — говорится в коммюнике венесуэльских властей. — История (с покушением) показала, что одержимость колумбийской олигархии вмешательством в дела Венесуэлы не знает границ».

NEWSru.com