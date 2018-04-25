Президент Косово подписал законы о создании армии

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Президент Косово Хашим Тачи, 28 декабря, подписал три закона, которые предусматривают преобразование Сил безопасности Косово в единую армию, сообщает RTK Live.

Ранее эти законопроекты были одобрены большинством голосов парламента Косово. В частности, депутаты приняли законопроект о министерстве обороны и законопроект, регулирующий службу в вооруженных силах Косово.

Кроме того, они одобрили законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косово и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью пять тысяч человек.

В то же время, НАТО раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. В Альянсе призвали Приштину воздержаться от любых действий, которые могут способствовать эскалации в регионе. ЕС присоединился к НАТО в своей оценке решения парламента Косово о создании армии.

В свою очередь Сербия пригрозила ввести войска в Косово.

korrespondent.net