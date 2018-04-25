Президент: Литва предложит новые санкции для России, если агрессивная политика продолжится

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Находящаяся с визитом в Польше Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что Литва предложит ввести дополнительные санкции для России, если она будет продолжать агрессивную политику в отношении Украины.

«(…) Если события и дальше будут развиваться плохо, и Россия не станет разговаривать, а также будет продолжать агрессивную политику во всей Украине и на Керченском полуострове, то, вне всякого сомнения, мы предложим и дополнительные санкции», — сказала глава государства журналистам в Люблине.

Она сказала, что Евросоюз (ЕС) на следующей неделе должен объявить, сколько человек будет внесено в «черный список» после событий в Керченском проливе, когда Россия задержала три украинских военных корабля.

«Они мне известны, но комментировать еще рано», — сказала Д. Грибаускайте.

На вопрос, достаточно ли расширения «черного списка», она ответила, что «целью санкций не является количество».

«Целью санкций является заявление, что ЕС видит, что происходит, и с этим не мирится», — сказала президент.

Несколько месяцев назад у Керченского пролива Россия обстреляла и переняла три украинских корабля, которые пытались пройти из Черного моря в украинский порт Мариуполь в Азовском море, а также арестовала экипажи этих кораблей.

BNS