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Президент Литвы: БелАЭС – геополитический проект России, направленный против Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 23, 17:00   |   Комментариев: 4

Строящаяся под границей с Литвой, в Островце, Белорусская АЭС   (БАС) является геополитическим проектом России, направленным против Литвы, заявила президент Даля Грибаускайте.

“Этот проект, БАЭС, я считаю российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом”, – заявила в четверг в Вильнюсе Д. Грибаускайте.

По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БАЭС и требовать безопасности и прозрачности.

“Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание – защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП   с Западом – BNS ). Таким образом, заниматься своими делами   и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы”, – сказала президент журналистам.

Она отметила, что Литва должна сделать все, чтобы проект БАЭС   был бы экономически не выгодным, назван вредоносным и направленным против Литвы.

Российская корпорация “Росатом” строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса, в Островце.   На станции будет оборудовано два реактора (тип ВВЭР/ PWR ) мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году,   а второй – в 2020 году.

Литовское правительство утверждает, что строительство АЭС рядом со столицей Литвы ведется без соблюдения стандартов безопасности. Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит,   что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (78.158.2.140) Гм пишет:
    2017 02 23 at 23:28

    Наша мадемуазель в атомной энергетике шарит больше МАГАТЭ? Гм…

  2. (78.60.102.62) Психотерапевт пишет:
    2017 02 23 at 21:01

    Стишок от Крали по имени ….. :

    Ем на завтрак винегрет
    Мысли про геопроект…
    Если все таки построят
    Встану я на табурет…

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 02 23 at 19:52

    Ох ты батюшки ну сколько же можно эти бредни разводить?? Точно сказал Федот!а я например уверен что очень скоро заявят что в уничтожении Игналинской АЭС виновата рука Кремля которая спецом подстроила это для того чтобы построить для Батьки БАЭС!Фантазии у бабалёликов безграничны в этом направлении (поиски виноватых на стороне)! просто интересно насколько безгранично терпение у людей слушать эту чушь

  4. (79.108.241.115) Федот пишет:
    2017 02 23 at 19:10

    АЭС в Игналине была тоже направлена против Литвы?И кто же её сломал?Враги Литвы?И почему они до сих пор не наказаны и находятся у власти?Кто больше всех шумит о вредоносности БАЭС?Те же самые враги,которые кроме вреда Литве ничего не делают.






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