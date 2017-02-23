Строящаяся под границей с Литвой, в Островце, Белорусская АЭС (БАС) является геополитическим проектом России, направленным против Литвы, заявила президент Даля Грибаускайте.
“Этот проект, БАЭС, я считаю российским геополитическим проектом, недоброжелательно направленным против Литвы. Возможность шантажировать и оказывать давление на Литву, препятствовать ее синхронизации с Западом”, – заявила в четверг в Вильнюсе Д. Грибаускайте.
По ее словам, Литва должна всеми возможными средствами остановить проект БАЭС и требовать безопасности и прозрачности.
“Нет сомнений в том, что мы должны выполнить свое домашнее задание – защитить свой рынок от попадания на него электроэнергии с такой станции и ускорять, улучшать процесс синхронизации (ЛЭП с Западом – BNS ). Таким образом, заниматься своими делами и оценивать этот проект как геополитический и недоброжелательный в отношении Литвы”, – сказала президент журналистам.
Она отметила, что Литва должна сделать все, чтобы проект БАЭС был бы экономически не выгодным, назван вредоносным и направленным против Литвы.
Российская корпорация “Росатом” строит АЭС в 50-ти километрах от Вильнюса, в Островце. На станции будет оборудовано два реактора (тип ВВЭР/ PWR ) мощностью 1200 мегаватт каждый. Первый реактор планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, а второй – в 2020 году.
Литовское правительство утверждает, что строительство АЭС рядом со столицей Литвы ведется без соблюдения стандартов безопасности. Белоруссия отклоняет претензии Литвы и говорит, что на станции будут применяться самые высокие стандарты безопасности.
Метки: Белорусская АЭС, Даля Грибаускайте, Литва, Россия
Наша мадемуазель в атомной энергетике шарит больше МАГАТЭ? Гм…
Стишок от Крали по имени ….. :
Ем на завтрак винегрет
Мысли про геопроект…
Если все таки построят
Встану я на табурет…
Ох ты батюшки ну сколько же можно эти бредни разводить?? Точно сказал Федот!а я например уверен что очень скоро заявят что в уничтожении Игналинской АЭС виновата рука Кремля которая спецом подстроила это для того чтобы построить для Батьки БАЭС!Фантазии у бабалёликов безграничны в этом направлении (поиски виноватых на стороне)! просто интересно насколько безгранично терпение у людей слушать эту чушь
АЭС в Игналине была тоже направлена против Литвы?И кто же её сломал?Враги Литвы?И почему они до сих пор не наказаны и находятся у власти?Кто больше всех шумит о вредоносности БАЭС?Те же самые враги,которые кроме вреда Литве ничего не делают.