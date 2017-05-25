Президент Литвы Д. Грибаускайте отбывает на саммит НАТО

Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг в Брюсселе примет участие в саммите НАТО. По инициативе нового президента США Дональда Трампа на нем основное внимание должно быть уделено вопросам финансирования обороня и роли альянса в борьбе с терроризмом.

НАТО намечает обсудить, как лучше подготовить местные вооруженные силы в Афганистане и Ираке, координировать борьбу с группировкой “Исламское государство”.

Страны – члены блока также должны обновить данное ранее обещание со временем довести финансирование обороны до 2% валового внутреннего продукта. Литва собирается сделать это в следующем году.

В странах Восточной Европы в прошлом году возникла обеспокоенность в связи с тем, что Д. Трамп во время своей предвыборной кампании умалял роль НАТО, называя альянс “отжившим”, и связал оборонные обязательства с величиной расходов на оборону.

Став президентом, Д. Трамп стал отзываться о НАТО благосклоннее.

Саммит впервые пройдет в новой штаб-квартире НАТО.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва, НАТО