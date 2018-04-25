Президент Литвы Д. Грибаускайте: премьер позорит Литву на международном уровне

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Литовский президент Даля Грибаускайте в воскресенье заявила, что премьер Саулюс Сквярнялис позорит Литву на международном уровне.

Так она расценила последнее высказывание премьера о Латвии.

«В последнее время нужно было умудриться вернуться из израильской командировки с нотой протеста из Палестины, умудриться сказать кое-что о ближайших соседях. Это нужно уметь — так позориться на международном уровне со стороны премьера», — сказала президент журналистам в Вильнюсе.

Полтора месяца назад палестинцы вручили Литве ноту из-за посещения премьером Восточного Иерусалима с израильскими должностными лицами и решения не посещать Палестинскую автономию.

Несколько дней назад новостной портал lrt.lt процитировал высказывание С. Сквярнялиса, сделанное им в Лаздияй — о том, что «латыши нам не братья, а конкуренты во многих областях».

Эта цитата промелькнула и в латвийских СМИ.

В субботу после критики со стороны команды премьера портал уточнил цитату С. Сквярнялиса: «Латыши, эстонцы, кажется, должны бы во всем быть нашими братьями, но это не так. Если говорить о той же Латвии, то это один из самых больших наших конкурентов в экономическом измерении».

Пресс-атташе премьера Томас Бяржинскас сказал BNS, что премьер не станет комментировать высказывания президента, потому что в воскресенье проходит второй тур муниципальных выборов.

«В день выборов премьер воздержится от политических заявлений или их комментариев», — сказал Т. Бяржинскас.

BNS