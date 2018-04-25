Президент Литвы: дальнейшая работа министра образования вызывает сомнения

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Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу заявила, что в связи с пробуксовкой переговоров бастующих учителей и министра образования, дальнейшие возможности министра Юргиты Пятраускене продолжать работу на занимаемом посту вызывают сомнения.

«Столкновение лицом к лицу между правительством и профсоюзами сферы образования слишком затянулось, а положение становится неконтролируемым. Правительство вместе с профсоюзами должны обеспечить, чтобы школьники как можно скорее вернулись в классы», – сказал президент.

«При таких обстоятельствах дальнейшая работа министра вызывает сомнения», – завила глава государства.

Позицию Д. Грибаускайте передала BNS пресс-служба президента.

Глава государства также отметила, что осуществляемая Кабмином реформа сферы образования имеет недостатки и реализуется высокомерно.

«Безответственные высказывания министра в беседах с учителями свидетельствуют об основных проблемах этого правительства: неуважении к учителям, оскорбляющих их достоинства высказываниях и неспособности реализовать принятые ими же реформы», – сказала Д. Грибаускайте.

По ее словам, необходимо срочно исправить некоторые положения законов, например о структуре учительской ставки.

Глава государства призвала правительство договориться с учительской общественностью «о долгосрочных решениях, которые определят качестве образовательной системы, и о перспективах финансирования образования».

BNS