Президент Литвы: Европа дала нам больше доверия, уважения, способности расти

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Европа дала нам больше доверия, уважения, способности расти, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, поздравляя страну с 15-летием членства в Евросоюзе.

«Европа дала нам очень много – доверие, уважение, способность расти, развиваться и заботиться о своих людях. Как мы используем этот потенциал, уже зависит от нас. Никто не может нам это диктовать, может лишь помочь, если мы сами способны позаботиться о себе, своей безопасности, своих людях», – заявила в среду Д. Грибаускайте в среду на торжествах на площади у Президентского дворца в среду.

Она отметила, что жители Литвы, являясь членами сообщества, мы свободны путешествовать, учиться, быть в любом европейском государстве, поскольку «это наша общая семья и общее право».

«Находясь в такой организации, каждый из нас понимает, что чем сильнее она, тем сильнее и мы. Эта организация также создает нам возможности избежать и внутриполитического популизма», – сказала президент.

«Это достижение, что мы стали европейцами, является гарантом нашей политической, социальной и оборонной безопасности», – резюмировала глава государства.

В среду в Вильнюсе прошли торжества по случаю 15-летия членства Литвы в ЕС, были торжественно подняты флаги Литвы и ЕС, собравшихся на площади им. Даукантаса, кроме президента, приветствовали главы сейма Викторас Пранцкетис и МИД Линас Линкявичюс.

«Евросоюз – это люди, объединенные свободой, миром и демократией. Тридцать лет назад, когда Литва лишь вознаграждалась, прочное партнерство с ЕС было яркой целью. Так было, потому что объединение Европы и восстановление нашей независимости были вдохновлены общечеловеческими и христианскими ценностями», – заявил на праздновании В. Пранцкетис.

Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что жители Литвы отличаются в ЕС положительной оценкой сообщества.

«Мы выделяемся тем, что являемся евроэнтузиатами, мы в Европейском Союзе одни из наиболее доверяющих этой организации. Но если заполнить этот сосуд доверия знаниями, то возникнет двойная энергия, будет еще больше инструментов, способов улучшения нашей с вами жизни и защиты этих свобод и ценностей», – сказал министр.

После окончания официальной церемонии на площади состоялся праздничный концерт.

BNS