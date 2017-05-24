Российский газовый концерн “Газпром” должен компенсировать ущерб, нанесенный потребителям по причине непрозрачной торговли газом, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.
В среду на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошом Шефчовичем, ответственным за энергетический союз, Даля Грибаускайте акцентировала, что в борьбе с непрозрачной монополией “Газпрома” на европейском рынке газа нужны не символические шаги, а реальные решения.
“В ЕС не должны остаться различия в газовых ценах, основанных геополитических мотивах, а обязательства “Газпрома” перед покупателями должны включать механизм компенсации за понесенный ущерб из-за непрозрачной торговли”, – говорится в сообщении пресс-службы президента, распространенном после встречи.
В марте “Газпром” пообещал Еврокомиссии, которая завершила расследование о злоупотреблениях концерна доминирующим положением на рынке стран Центральной и Восточной Европы, что страны смогут свободно торговать российским газом, а “Газпром” будет поставлять его по конкурентной цене. В долгосрочных договорах “Газпром” обещает разрешить клиентам пересматривать цены, заключать сделки обмена газом.
“Газпром” стремиться избежать уплаты штрафа в 8 млрд. евро. Подсчитано, что по причине нечестного ценообразования “Газпрома” Литва понесла убыток в размере около 1,5 млрд. евро. Однако предлагаемые сейчас “Газпромом” обязательства не предусматривают возможности компенсации этих потерь Литвы.
Метки: Газпром, Даля Грибаускайте, Литва, ущерб
Хорошо бы почитать продавцам своих стран как о них будут отзываться и какая память о них останется в народе.Фильм можете не смотреть и так все помнят, но что пишут ниже фильма это не может не радовать,люди проснулись.
Импичмент Ельцина. Удар властью
youtube.com/watch?v=Zydl1-aPuEg
опять комсомолку начало колбасить? Вопрос ЧТО хорошего эта мадам сделала для своей страны за своё президенство?Может Бабаня в форточку влезет и попытается рассказать? Если внимательно посмотреть на все её 8 лет “правления” то бОльшего вреда не могли придумать никакие диверсионные службы !просто череда откровенно вредительских действий
Дааа уж!В адрес России кровожадность зашкаливает,а вот граждане Литвы-это не её граждане,они отданы на откуп ЕС и НАТО.А клевета и ложь-мещанский узаконенный метод политики.Не зря говорят:”У короткого ума-длинный язык.”
Ух какая она кровожадная в чужой адрес. А почему бы ей не организовать материальную компенсацию гражданам Литвы за нищету, обман властями,урезание социальных гарантий, за усеченные пенсии. Одним словом, за выживание в сверх гнусных условиях жизни.