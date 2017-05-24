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Президент Литвы: “Газпром” должен компенсировать ущерб, нанесенный потребителям

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 24, 17:00   |   Комментариев: 4

Российский газовый концерн “Газпром” должен компенсировать ущерб, нанесенный потребителям по причине непрозрачной торговли газом, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

В среду на встрече с вице-президентом Еврокомиссии Марошом Шефчовичем, ответственным за энергетический союз, Даля Грибаускайте акцентировала, что в борьбе с непрозрачной монополией “Газпрома” на европейском рынке газа нужны не символические шаги, а реальные решения.

“В ЕС не должны остаться различия в газовых ценах, основанных геополитических мотивах, а обязательства “Газпрома” перед покупателями должны включать механизм компенсации за понесенный ущерб из-за непрозрачной торговли”, – говорится в сообщении пресс-службы президента, распространенном после встречи.

В марте “Газпром” пообещал Еврокомиссии, которая завершила расследование о злоупотреблениях концерна доминирующим положением на рынке стран Центральной и Восточной Европы, что страны смогут свободно торговать российским газом, а “Газпром” будет поставлять его по конкурентной цене. В долгосрочных договорах “Газпром” обещает разрешить клиентам пересматривать цены, заключать сделки обмена газом.

“Газпром” стремиться избежать уплаты штрафа в 8 млрд. евро. Подсчитано, что по причине нечестного ценообразования “Газпрома” Литва понесла убыток в размере около 1,5 млрд. евро. Однако предлагаемые сейчас “Газпромом” обязательства не предусматривают возможности компенсации этих потерь Литвы.

BNS

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Комментарии читателей (4)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 05 24 at 20:35

    Хорошо бы почитать продавцам своих стран как о них будут отзываться и какая память о них останется в народе.Фильм можете не смотреть и так все помнят, но что пишут ниже фильма это не может не радовать,люди проснулись.

    Импичмент Ельцина. Удар властью

    youtube.com/watch?v=Zydl1-aPuEg

  2. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 05 24 at 20:26

    опять комсомолку начало колбасить? Вопрос ЧТО хорошего эта мадам сделала для своей страны за своё президенство?Может Бабаня в форточку влезет и попытается рассказать? Если внимательно посмотреть на все её 8 лет “правления” то бОльшего вреда не могли придумать никакие диверсионные службы !просто череда откровенно вредительских действий

  3. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 05 24 at 19:07

    Дааа уж!В адрес России кровожадность зашкаливает,а вот граждане Литвы-это не её граждане,они отданы на откуп ЕС и НАТО.А клевета и ложь-мещанский узаконенный метод политики.Не зря говорят:”У короткого ума-длинный язык.”

  4. (87.255.2.184) Йонас пишет:
    2017 05 24 at 18:40

    Ух какая она кровожадная в чужой адрес. А почему бы ей не организовать материальную компенсацию гражданам Литвы за нищету, обман властями,урезание социальных гарантий, за усеченные пенсии. Одним словом, за выживание в сверх гнусных условиях жизни.






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