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Президент Литвы: “Газпром” должен компенсировать завышенную цену на газ

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 10, 12:00   |   Комментариев: 0

Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что российский газовый концерн “Газпром” должен выплатить компенсацию Литве и другим странам ЕС, пострадавшим от его монополии. Об этом глава государства заявила после состоявшейся во вторник в Вильнюсе встречи с ответственной за конкуренцию комиссаром ЕС Маргрет Вестагер. На минувшей неделе еврокомиссар заявила, что находящаяся в госуправлении литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai ограничила конкуренцию и должна заплатить почти 28 млн. евро штрафа.

Д. Грибаускайте надеется, что Комиссия останется принципиальной и в отношении крупных компаний, например в деле “Газпрома”, говорится в сообщении президентской администрации.

“Президент призвала Еврокомиссию добиваться того, чтобы пострадавшим от монополии “Газпрома” государствам, в том числе и Литве, были компенсированы финансовые убытки, и обеспечить, чтобы в будущем применялись цены, основанные на честной рыночной конкуренции и отражающие реальную ситуацию на рынке”, – сообщила президентская администрация.

На встрече также обсуждался и штраф, которым ЕК наказала Lietuvos gelezinkeliai – по словам Д. Грибаускайте он может навредить имиджу Литвы.

Обсуждался и проект газопровода Nord Stream 2, который литовский президент назвала противоречащим законодательству Евросоюзу и повышающим зависимость от “Газпрома”. Кроме того, обсуждались проекты Белорусской АЭС в Островце, синхронизация линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой.

Комиссия расследует злоупотребления “Газпрома” доминирующим положением в Восточной и Центральной Европе в 2004-2012 годах.

Литва в Стокгольмском арбитраже безуспешно пыталась получить компенсацию от “Газпрома” в 1,4 млрд. евро за переплату за газ – в июне прошлого года арбитраж объявил, что не усматривает вины российской компании, однако признал, что “Газпром” был замешан в конфликте интересов, когда поставлял газ Литве и владел акциями литовской газовой компании Lietuvos dujos .

BNS

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