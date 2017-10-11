Президент Литвы: госбюджет – не по возможностям

Литовский президент Даля Грибаускайте говорит, что несмотря на профицит общего бюджета властного сектора, госбюджет является дефицитным, и это говорит о том, что государства живет не по возможностям.

“Хотя мы говорим о позитивном бюджете всего сектора, я хочу подчеркнуть, что госбюджет остается дефицитным, но с учетом бюджета Sodra (Фонда социального страхования – ред.) и муниципальных бюджетов общий бюджет властного сектора позитивный. Таким образом, мы еще не достигли того, чтобы госбюджет жил по возможностям”, – сказала Д. Грибаускайте в интервью Литовскому радио в среду.

По ее словам, средства по снижению дефицита остаются прежними – уменьшение теневой экономики и улучшение сбора налогов.

Доходы госбюджета 2018 года, включая средства помощи Евросоюза (ЕС) и другой международной финансовой помощи, должны увеличиться на 6,9% (584,7 млн. евро) до 9,072 млрд. евро, расходы – на 5,5% (494,9 млн. евро) до 9,541 млрд. евро, а дефицит бюджета должен снизиться на 16,1% (89,9 млн. евро) до 468,6 млн. евро.

Планируется, что профицит властного сектора в 2018 году составит 240,7 млн. евро или 0,6% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) – он будет профицитным уже третий год подряд.

Бюджет следующего года в среду рассматривает кабмин.

BNS

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