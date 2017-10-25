Президент Литвы: Конституция – гарантия стабильности и прогресса

В свете празднования Литвой 25-летия Конституции, президент страны Даля Грибаускайте акцентирует обязанность дорожить основным документом страны как гарантом стабильности.

“Нашей Конституции – 25 лет! Давайте будем дорожить ею как гарантией демократических основ нашего государства, стабильности и прогресса. Противостояв всем вызовам вместе с Конституцией, мы смело можем шагать в новое столетие государственности Литвы”, – говорится в поздравлении президента.

В среду отмечается юбилей Конституции, в Президентском дворце будут награждены победители экзамена на знание Конституции, также состоится торжественное заседание сейма.

Нынешняя Конституция Литвы принята на референдуме 25 октября 1992 года.

До этого проект Конституции утвердил Верховный Совет – Восстановительный сейм.

Это единственная конституция Литвы, принятая на референдуме. За нее проголосовал 81% граждан, пришедших на референдум, в целом “за” проголосовали” полтора миллиона избирателей.

BNS

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