Президент Литвы лишила иммунитета 8 судей, начаты задержания

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Президент Литвы Даля Грибаускайте лишила иммунитета восемь судей в связи с подозрениями в коррупции.

По сообщению президентской администрации, прокуратура расследует коррупционную сеть, охватывающую суды и адвокатов.

В различных коррупционных деяниях – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблениях – подозреваются три судьи Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Константин Гурин, Валдимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Роберстас Райнис, сообщила администрация президента.

По Конституции, разрешение привлечь судей к уголовной ответственности, арестовать их или иным образом ограничить их свободу, дают сейм, а когда нет парламентских сессий – президент.

«Расследование правоохранительных органов вскрыло коррупционную сеть, нити которой протянулись через суды и адвокатуру. Борьба с коррупцией и прозрачно судов была основополагающим приоритетом двух моих президентских сроков полномочий. Хотя суды значительно обновились, остатки застарелых привычек все еще вредят доверию к правосудию. Верю, что правоохране и в будущем будет хватать смелости самостоятельно и ответственно, без всяких оговорок, бороться с тягчайшими формами коррупции», – заявила президент Даля Грибаускайте в распространенном в среду пресс-релизе.

В связи с возможной преступной деятельностью упомянутых судей начато несколько досудебных расследований.

Прокуратура: по подозрениям в коррупции задержаны восемь судей и пять адвокатов

В среду литовские правоохранительные органы сообщили, что в связи с подозрениями в коррупции задержаны восемь судей и пять адвокатов.

Сегодня утром были задержаны 26 лиц – восемь судей различных звеньев и пять известных адвокатов», – сообщил журналистам Генпрокурор Эвалдас Пашилис.

Он отметил, что подозреваемые занимались «торговлей правосудием» в различных делах.

Директор Службы спецрасследований (ССР) Жидрунас Барткус сказал, что возглавляемая им служа проводит «крупнейшую в ее истории операцию», в ней участвуют более 100 сотрудников службы.

Он также сообщил, что есть подозрения в том, что взятки давались за решения как по административным, так и по уголовным и гражданским делам.

По словам главы ССР, взятки могли быть даны и в так называемом деле об усадьбе Виюнеле.

Есть подозрения в том, что совокупная сумма оговоренных взяток могла достигать 400 тыс. евро. По информации прокуратуры, конкретные взятки колебались от тысячи до 100 тыс. евро.

В различных коррупционных деяниях – взяточничестве, торговле влиянием, подкупе и злоупотреблениях – подозреваются три судьи Апелляционного суда Литвы Викторас Казис, Константин Гурин, Валдимарас Бавеянас, судья Верховного суда Литвы Эгидиюс Лаужикас, судья Вильнюсского окружного суда Генрихас Яглинскис, судья Вильнюсского административного окружного суда Арунас Каминскас, судья Каунасского Регионального административного суда Гинтарас Чеканаускас, судья Вильнюсского городского участкового суда Роберстас Райнис.

Также задержаны пять адвокатов – Драсюс Загряцкас, Ромуальдас Миклюшас, Гедре Чимболене, Айварас Сурблис и Марюс Навицкас.

BNS