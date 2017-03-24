Европейский Союз (ЕС) найдет способы, как мирно и дружелюбно разойтись с Соединенным Королевством, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.
“Мы найдем способы, как мирно и дружелюбно, и выгодно для обеих сторон разойтись”, – сказала глава государства в интервью телеканалу LRT, показанном в пятницу.
Она утверждала, что “Соединенное Королевство остается нашим партнером, оно никогда не будет нашим врагом”.
Жители Великобритании на референдуме в прошлом году проголосовали за выход страны из ЕС. Официально инициировать переговоры по Brexit Лондон обещает 29 марта.
Метки: Даля Грибаускайте, Литва
У них с балдоной два полушария ниже пояса,выступают по очереди.Рупором у них служит унитаз.
Бабака почитай что твой зема пишет о Прибалтике.
urkmore.to/Прибалтика
Бабаня я тебя умоляю у тя то мозги давным давно не включены- электрик заболел когда ты тут вылупился! Но дело не в этом – я всё смеюся с ваших тапочек – они у тебя с Алдошкой на двоих ???
Я понимаю, что эмоции остаются эмоциями, но хоть иногда надо включать и мозги. Не могда Президент Литвы по собственной воли от имени ЕС сделать подобное заявление, значит были к тому предпосылки, какие именно мы пока не знаем, скорей всего какие-либо переговоры.
“Мы найдем”…Конечно,это выспренне смелое заявление, по-своему игнорирующее, к примеру, позиции других государств Европейского Союза и НАТО.Вывод: политик либо торопится с обещаниями, либо знает больше других о грядущих событиях.Но в любом случае недипломатично предвосхищать события будущего скороспелыми суждениями.
Партнёры то партнёры,однако с ограниченной социальной ответственностью.
Как никак первая скрипка в ЕС,да и в НАТО.Заявления звучат громче всех.
… пассаж насчёт “партнёров” понравился… да уж …. “партнёры”
да какая проблема!можно хоть от межгалактического союза ! сотрясание воздуха будет тем же
Как я рад за нашего президента, которая взяла на себя смелость говорить от имени ЕС. Вот ей бы ещё, что-нибудь от имени США заявить.