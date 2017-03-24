  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.03.25 Текущий номер: N11 (1151) 16 марта
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Президент Литвы: мы найдем способы дружелюбно разойтись с Великобританией

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 03 24, 16:00   |   Комментариев: 10

Европейский Союз (ЕС) найдет способы, как мирно и дружелюбно разойтись с Соединенным Королевством, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

“Мы найдем способы, как мирно и дружелюбно, и выгодно для обеих сторон разойтись”, – сказала глава государства в интервью телеканалу LRT, показанном в пятницу.

Она утверждала, что “Соединенное Королевство остается нашим партнером, оно никогда не будет нашим врагом”.

Жители Великобритании на референдуме в прошлом году проголосовали за выход страны из ЕС. Официально инициировать переговоры по Brexit Лондон обещает 29 марта.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (10)
  1. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 24 at 19:29

    У них с балдоной два полушария ниже пояса,выступают по очереди.Рупором у них служит унитаз.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 24 at 19:23

    Бабака почитай что твой зема пишет о Прибалтике.
    urkmore.to/Прибалтика

  3. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 24 at 19:18

    Бабаня я тебя умоляю у тя то мозги давным давно не включены- электрик заболел когда ты тут вылупился! Но дело не в этом – я всё смеюся с ваших тапочек – они у тебя с Алдошкой на двоих ???

  4. (78.57.240.10) Bava пишет:
    2017 03 24 at 19:05

    Я понимаю, что эмоции остаются эмоциями, но хоть иногда надо включать и мозги. Не могда Президент Литвы по собственной воли от имени ЕС сделать подобное заявление, значит были к тому предпосылки, какие именно мы пока не знаем, скорей всего какие-либо переговоры.

  5. (86.100.106.90) Анатолий Лавритов пишет:
    2017 03 24 at 18:49

    “Мы найдем”…Конечно,это выспренне смелое заявление, по-своему игнорирующее, к примеру, позиции других государств Европейского Союза и НАТО.Вывод: политик либо торопится с обещаниями, либо знает больше других о грядущих событиях.Но в любом случае недипломатично предвосхищать события будущего скороспелыми суждениями.

  6. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 03 24 at 18:25

    Партнёры то партнёры,однако с ограниченной социальной ответственностью.

  7. (88.216.95.13) Ричард пишет:
    2017 03 24 at 17:35

    Как никак первая скрипка в ЕС,да и в НАТО.Заявления звучат громче всех.

  8. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 24 at 16:45

    … пассаж насчёт “партнёров” понравился… да уж …. “партнёры”

  9. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 03 24 at 16:39

    да какая проблема!можно хоть от межгалактического союза ! сотрясание воздуха будет тем же

  10. (87.255.14.151) Йонас пишет:
    2017 03 24 at 16:10

    Как я рад за нашего президента, которая взяла на себя смелость говорить от имени ЕС. Вот ей бы ещё, что-нибудь от имени США заявить.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿