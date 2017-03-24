Президент Литвы: мы найдем способы дружелюбно разойтись с Великобританией

Европейский Союз (ЕС) найдет способы, как мирно и дружелюбно разойтись с Соединенным Королевством, говорит литовский президент Даля Грибаускайте.

“Мы найдем способы, как мирно и дружелюбно, и выгодно для обеих сторон разойтись”, – сказала глава государства в интервью телеканалу LRT, показанном в пятницу.

Она утверждала, что “Соединенное Королевство остается нашим партнером, оно никогда не будет нашим врагом”.

Жители Великобритании на референдуме в прошлом году проголосовали за выход страны из ЕС. Официально инициировать переговоры по Brexit Лондон обещает 29 марта.

BNS

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