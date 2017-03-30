Президент Литвы: мы связались с офисом канцлера Германии по вопросу акта независимости

Должностные лица связались с офисом канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу оригинала Акта провозглашения независимости Литвы от 16 февраля 1918 года, обнаруженного в Берлине, и исследуют возможности его возвращения в Литву, заявила президент страны Даля Грибаускайте.

“Мы уже связались с офисом канцлера А. Меркель и начали исследовать возможности возвращения этого документа в Литву”, – заявила Д. Грибаускайте журналистам в четверг.

Акт хранится в политическом архиве МИД Германии в группе дел, названной “Будущее Балтийских провинций: Литва”. В среду его обнаружил профессор Университета Витаутаса Великого Людас Мажилис.

BNS

Метки: Литва