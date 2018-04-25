Президент Литвы надеется, что выигранные ее советниками конкурсы были объективными

🔊 Воспроизвести

Литовский президент Даля Грибаускайте выражает надежду, что выигранные ее советниками конкурсы на замещение должностей глав государственных предприятий и учреждений были объективными.

«Конкурсы есть конкурсы. В них может участвовать любой гражданин Литвы — что и делается. И я очень надеюсь, что эти конкурсы были объективными, потому что я точно в них не участвовала и даже их условий не знаю», — сказала в четверг глава государства, отвечая на вопрос BNS, не протежировала ли она своих людей.

С начала года новую Клайпедскую службу по вопросам сжиженного природного газа (СПГ) оператора терминалов СПГ и нефтепродуктов Klaipedos nafta возглавил Арунас Молис, который последние четыре года работал советником президента по вопросам энергетики и путей сообщения. Он победил на конкурсе почти 40 кандидатов.

В начале февраля портал delfi.lt сообщил, что советников президента: главу Группы по вопросам внешней политики Нериюса Аляксяюнаса и главу Группы социально-экономическим вопросам Лину Антанавичене, — намечается назначить послами во Франции и Израиле.

Организованный в конце февраля Министерством культуры на конкурсе на замещение должности директора Литовского национального музея победила советник президента Рута Качкуте, которая возглавляет в команде президента Группы по вопросам образования, науки и культуры.

Сомнения в связи с назначением советников президента некоторое время назад выразил премьер-министр Саулюс Сквярнялис.

«Не только о послах нужно говорить, есть и другие должности, которые идут уже больше не через правительство — и решения уже приняты. Созданы уже даже отдельные рабочие места, службы на государственных предприятиях. Да, на Klaipedos nafta или на терминале СПГ, тем более, что некоторые люди непосредственно, в соответствии с занимаемыми в то время должностями, и курировали эти сферы и имели определенный конфликт интересов. Я считаю, что в таком случае президентский корпус должен завершить срок полномочий вместе с президентом, и тогда, без сомнения, люди, которые работают: одни из них делегированные, некоторые отобраны по-другому, — они, видимо, точно без работы в любом случае не останутся, но тогда не будет возникать никаких интерпретаций и сомнений», — сказал С. Сквярнялис в феврале.

BNS