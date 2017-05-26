Президент Литвы наложила вето на поправки о сроках полномочий руководителей бюджетных учреждений

Президент Литвы наложила вето на поправки к закону, которые устанавливают сроки полномочий руководителей бюджетных учреждений.

Пресс-служба президента сообщила, что Даля Грибаускайте в пятницу подписала декрет, которым вернула сейму на повторное рассмотрение поправки к Закону о бюджетных учреждениях.

Поправки предусматривают, что руководители бюджетных учреждений принимаются на должность конкурсным путем на 4-хлетний срок полномочий, без ограничений числа этих сроков полномочий.

По словам Д. Грибаускайте, ротация руководителей уже применена во многих областях госсектора, а “вечных” руководителей не должно быть не только на государственных и муниципальных предприятиях, но и в бюджетных учреждениях.

Вместо 4-хлетнего срока полномочий президент предлагает установить 5-летний срок и чтобы одно и и то же лицо могло работать на руководящей должности не более двух сроков полномочий подряд.

BNS

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