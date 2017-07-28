Президент Литвы намерена обсудить с М. Пенсом в Таллине оборону, кибербезопасность и энергетику

Литовский президент Даля Грибаускайте на предстоящей в Таллине встрече руководителей Балтийских стран с вице-президентом США Майком Пенсом собирается обсудить американскую военную помощь, кибернетическую безопасность, Белорусскую АЭС (БелАЭС) и поставки сжиженного газа США Европе.

Четырехсторонняя встреча намечается в понедельник, сообщила в четверг пресс-служба президента.

По словам Д. Грибаускайте, в условиях продолжающейся милитаризации Калининградской области и приближения российско-белорусских военных учений “Запад” присутствие США в нашем регионе исключительно важно.

“В Таллины главы государств обсудят ситуацию с безопасностью в регионе, оборонное сотрудничество стран Балтии и США, а также подготовку к саммиту НАТО 2018 года”, – сообщает президентское ведомство.

Как говорится в сообщении, поддержка со стороны США особенно важна в плане создания в регионе противовоздушной обороны (ПВО), а также для стремления Балтийских стран ускорить принятие решений в Альянсе, обеспечить конкретные военные меры во избежание вероятной военной изоляции, а также постоянное обновление оборонных планов с отведенными для них военными мощностями.

“На встрече много внимания будет уделяться обеспечению кибернетической безопасности. Европа и США сталкиваются с масштабными кибератаками, которые уже стали составной частью военной доктрины России. (…) С вице-президентом США будут обсуждаться сотрудничество в области энергетики, повышение энергетической безопасности, ответ на угрозы, которые будут исходить от БелАЭС”, – сообщает президентская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время в Литву поступит первая партия американского сжиженного природного газа (СПГ).

В Таллине также состоится рабочая встреча лидеров трех Балтийских стран, на которой будут обсуждаться реализация стратегических проектов региона в областях энергетики и транспорта, самые актуальные вопросы Евросоюза (ЕС), помощь ЕС восточным партнерами, указывает ведомство президента.

В странах Восточной Европы возникла обеспокоенность в связи с тем, что Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании обещал улучшить связи с Россией и умалял НАТО, называя Альянс “отжившим” , а во время недавнего визита в Брюссель не выразил поддержку принципу коллективной обороны.

Однако дипломаты также обращают внимание на то, что визиты сотрудников новой администрации США в регион в последнее время заметно участились. В мае в Литву приезжал секретарь обороны США Джеймс Мэттис, в апреле Эстонию посетил председатель Палаты представителей Пол Райан.

BNS

Метки: БелАЭС, Литва