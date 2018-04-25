Президент Литвы назначила М. Кветкаускаса министром культуры

🔊 Воспроизвести

Во вторник Президент Литвы Даля Грибаускайте назначила министром культуры литературоведа Миндаугаса Кветкаускаса, сообщила пресс-служба главы государства.

42-летний литературовед, поэт М. Кветкаускас много лет (в 2008 — 2018 годы) возглавлял Литовский институт литературы и фольклора.

М. Кветкаускас закончил литуанистику в Вильнюсском университете, изучал иудаику в Оксфордском Центре изучения иврита и иудаики, несколько лет работал в редакции журнала Metai.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сменил министра культуры для того, чтобы, как он сказал, придать импульс реформам.

Одновременно были уволены министры окружающей среды и образования. Кандидаты на эти посты президенту пока не представлены.

BNS