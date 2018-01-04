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Президент Литвы не консультировалась с правительством по голосованию по Иерусалиму – премьер

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 04, 10:40   |   Комментариев: 0

Литовский премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что президент страны Даля Грибаускайте не консультировалась с правительством, принимая решение голосовать по резолюции в ООН, в которой называется незаконным решений президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

“Некоторые решения принимаются без ведома правительства (…). Голосование в ООН показало, что сотрудничество в этой сфере было недостаточным. Правительство не рассматривало этот вопрос”, – сказал премьер в четверг в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

BNS

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