Президент Литвы не критикует, но и не поддерживает решение Д. Трампа по Иерусалиму

Литовский президент Даля Грибаускайте решила публично не критиковать, но и не поддержать решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, она ограничилась призывом продолжить мирные переговоры по Ближнему Востоку.

“Статус Иерусалима – чувствительный вопрос ближневосточного мирного процесса. Мирные переговоры – единственный путь обеспечить согласие и безопасность”, – заявила Д. Грибаускайте.

Этот краткий комментарий передала президентская пресс-служба, отвечая на вопрос BNS о том, как Д. Грибаускайте относится к решению президента США признать Иерусалим столицей Израиля и перевести в этот город американское посольство в Израиле.

Риторика президента Литвы в отношении США мягче риторики руководителей других стран – членов Евросоюза (ЕС).

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис высказался критичнее президента – по его словам, решение Д. Трампа может вызвать новую волну напряженности в регионе.

“Не думаю, что это решение будет способствовать обеспечению мира в этом регионе”, – сказал С. Сквярнялис в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене в четверг сказала BNS, что “позиция МИД не меняется: все равно этот вопрос, этот конфликт в будущем придется решать путем переговоров, диалога”.

BNS

Метки: Д. Грибаускайте, Д. Трампа, Евросоюз, Литва, Раса Якилайтене