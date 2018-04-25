Президент Литвы: необходимо добиваться закрытия Белорусской АЭС (обновлено)

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Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что Литве необходимо добиваться закрытия строящейся в Белоруссии Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), а разговоры о возможном «прагматичном подходе» по поводу станции, являются «попыткой торговать безопасностью людей».

Об этом президент заявила в четверг, после того как премьер-министр Саулюс Сквярнялис публично сказал о том, что у него есть для Минска предложение о «рациональном решении» в качестве альтернативы закрытию станции.

«Все разговоры и попытки торговать безопасностью жителей Литвы сегодня нельзя оправдать, и никогда они не будут оправданы», – отметила глава государства в распространенном президентской администрации заявлении.

По словам президента, не может быть «никаких прагматических подходов, за исключением того, что станция не может быть открыта, либо должна быть сразу же закрыта после ее завершения».

В присланном в четверг BNS комментарии она акцентировала, что «международные организации подтвердили, что площадка для БелАЭС выбрана небезопасная, а сама атомная станция представляет угрозу. Поэтому необходимо добиваться закрытия БелАЭС. Опыт Австрии показал, что это возможно, если достает политической воли», — сказала Д. Грибаускайте.

Премьер не детализирует свое предложение, но говорит, что Минску не будет предложено закрыть БелАЭС.

«Что мы можем сейчас сделать? У нас есть план -«хулиган». Я предложу белорусам решение. Рациональное. Не такое, что говорит: «Закройте», — заявил кандидат в президенты С. Сквярнялис на встрече с жителями Кедайняй. Его слова привел новостной портал 15min.lt.

Министерство энергетики не комментирует заявление премьера.

Сейм в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Цель этого закона — обосновать ограничения импорта электроэнергии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет вырабатываться на БелАЭС.

Литва считает, что строительство БелАЭС в 50 км от Вильнюса ведется с нарушениями требований безопасности, без соблюдения международных стандартов, между тем Минск все эти обвинения отклоняет.

Несколько недель назад страны-участницы Конвенции Эспоо на внеочередной встрече в Женеве постановили, что Белоруссия нарушила конвенцию, ненадлежащим образом выбрав площадку для строительства БелАЭС в Островце.

BNS