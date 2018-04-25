Президент Литвы: нужны равные условия конкуренции для комитетов и партий

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Избранные напрямую мэры людей не разочаровали, однако следовало бы изменить условия участия общественных комитетов в выборах, говорит президент.

«Завоеванные на муниципальных выборах мандаты отражают настроения людей и тенденции национальной политики. Выборы показали, что в абсолютном большинстве самоуправлений впервые напрямую избранные мэры не разочаровали людей — большинство их переизбраны или с хорошими результатами попали во второй тур», — говорится в переданном агентству BNS президентским ведомством комментарии Дали Грибаускайте.

Она также обратила внимание, что общественные комитеты участвуют в муниципальных выборах на других условиях, нежели партии.

«Хотя избирательные комитеты стали привлекательным путем для политиков, которые хотят освободиться от партийности, в будущем нужно в большей степени привести в соответствие условия конкуренции для политических партий и избирательных комитетов. Комитеты должны стать формальными, зарегистрированными организациями с четким порядком учреждения и ответственности», — полагает президент.

По предварительным данным Главной избирательной комиссии (ГИК), на муниципальных выборах общественные избиркомы получили больше всего голосов — почти 27%. На втором месте — партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы, которая заметно от них отстала, получив поддержку 16% избирателей.

По закону, участвующие в выборах общественные избиркомы создаются после обнародования даты выборов, их регистрирует ГИК. В состав комитета должно входить не менее двойного числа избираемого в самоуправлении членов совета. Между тем учредителями партий должно быть не менее 2 тыс. человек. Деятельность избиркомов прекращается после окончания политической кампании.

BNS