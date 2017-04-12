Президент Литвы о двойном гражданстве: не нужно ездить бульдозером по Конституции

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте призвала членов сейма уважать Конституцию при рассмотрении вопроса о двойном гражданстве.

“Мы должны думать о том, как помочь нашим гражданам, которые хотят сохранить гражданство, но ездить бульдозером по Конституции не следует”, – заявила президент журналистам.

По ее словам, рассматриваемый в сейме закон о двойном гражданстве для литовских эмигрантов, живущих в странах Евросоюза и НАТО, противоречит разъяснениям Конституционного суда, согласно которым расширить круг людей с двойным гражданством можно, только если Конституция будет изменена путем референдума.

“Я бы хотела спросить этих членов сейма, которые считают, что Конституцию можно не соблюдать – давали ли они присягу на Конституции или на какой-то другой книге”, – сказала Д. Грибаускайте.

Проект закона о двойном гражданстве для жителей стран НАТО и ЕС выдвинули 114 депутатов. Эту инициативу поощрили опасения того, что в связи с выходом Великобритании из Евросоюза часть местных литовцев могут взять британские паспорта, желая сохранить право на работу и жизнь в стране.

Сейчас в Великобритании проживают около 200 тыс. литовцев.

Депутаты говорят, что готовы преодолеть президентское вето.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, двойное гражданство, Литва