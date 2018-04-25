Президент Литвы о кандидате в министры экологии И. Гуджюнайте: впечатление разное

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Президент Литвы Даля Грибаускайте отмечает недостаточность профессионального опыта и знаний о секторе у предложенной в министры экологии юриста и социал-трудовика Ирмы Гуджюнайте, а также говорит, что впечатление о кандидате у нее «разное».

Глава государства говорит, что теперь изучит представленные спецслужбами данные о кандидате.

«Давать оценку я буду немного позже, хочу посмотреть еще некоторые данные. Пока впечатление разное — я вижу молодого стремительного человека, но не вижу опыта управления, не вижу профессионального опыта и достаточных знаний о секторе, в который она идет. Поэтому решение будет нелегким», — сказала Д. Грибаускайте журналистам в понедельник в Рукле.

Премьер Саулюс Сквярнялис на прошлой неделе предложил кандидатуру занимающей сейчас должность вице-министра юстиции И. Гуджюнайте на пост министра экологии. Она может стать единственной женщиной в правительстве.

После встречи с президентом в понедельник И. Гуджюнайте не сомневается, что на новой должности нехватка опыта работы в области охраны окружающей среды мешать не будет, она намерена компенсировать это профессиональной командой.

И. Гуджюнайте 30 лет, она член Литовской социал-демократической трудовой партии. До этого времени она работала вице-министром юстиции, ранее была атташе по юстиции в представительстве Литвы при Евросоюзе. Сейчас она значится первым номером в списке социал-трудовиков на выборах в совет самоуправления Вильнюса, однако обещает отказаться от должности, если будет избрана в горсовет столицы.

Если президент одобрит ее кандидатуру, то И. Гуджюнайте приступит к работе после присяги в сейме. Присяга планируется 12 февраля.

Пост министра экологии остается вакантным с декабря прошлого года, когда премьер С. Сквярнялис освободил от должности министра Кястутиса Навицкаса.

BNS