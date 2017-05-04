Президент Литвы обсудит посетит с королем Бельгии военных в Рукле

Президент Литвы Даля Грибаускайте и король Бельгии Филипп в четверг посетят в Рукле (Йонавский район Литвы) бельгийских военнослужащих, дислоцированных здесь во исполнение решения НАТО об укреплении восточных стран- членов Альянса.

В Литве служит около сотни бельгийских военных. Они служат в составе натовского батальона под командованием Германии. Бельгия также несколько раз осуществляла натовскую миссию воздушной полиции в странах Балтии.

До визита в Руклу Д. Грибаускайте и король Филипп обсудят в Вильнюсе двусторонние связи, сотрудничество Северных и Балтийских стран со странами Бенилюкса, сообщила пресс-служба президента.

“Прибытие короля – это и серьезное обязательство этой страны помогать нам и присутствовать в этом регионе, и, без сомнения, очень большая честь встретиться с королем Бельгии, супруга которого – может, это и мелочь, но интересно – прямой потомок Сапег, ее бабушка носила фамилию Сапега”, – сказала Д. Грибаускайте радио LRT накануне визита бельгийского короля.

Она сказала, что собирается подарить гостям альбом о дворце Сапег в Вильнюсе.

По объему торговли Бельгия является 10-ым экономическим партнером Литвы.

BNS

Метки: король Бельгии, Литва, НАТО