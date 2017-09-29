Президент Литвы обсудит с главой ЕК помощь в синхронизации ЛЭС с Западной Европой

Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу в Таллине встретится с председателем Еврокомиссии (ЕК) Жаном-Клодом Юнкером, чтобы обсудить помощь Евросоюза в синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) с Западной Европой.

“На двухсторонней встрече с председателем ЕК президент обсудит важные для Литвы вопросы синхронизации электросетей, помощь ЕС в безопасном закрытии Игналинской АЭС, единый ответ Европы на угрозы, которые представляет строящаяся в Островце Белорусская АЭС”, – говорится в пресс-релизе президентской службы.

Балтийские страны хотят в ближайшее десятилетие отключить свои ЛЭП от постсоветской энергетической системы и синхронизироваться с ЛЭП Западной Европы. Таким образом планируется снизить зависимость от России.

Однако эта инициатива в последнее время сталкивается с трудностями, поскольку Литва, Латвия и Эстония не могут договориться по поводу того, каким образом осуществить синхронизацию. Литва предлагает использовать уже существующую смычку ЛЭП с Польшей, однако Латвия и Эстония, из соображений безопасности требуют прокладки второй линии этой смычки. Эстония также рассматривает возможность соединения ЛЭП Балтийских стран со Скандинавией через Финляндию.

Недавно руководство Литвы предупредило соседей, что если компромисс не будет найден, то страна не будет ждать их решения и самостоятельно синхронизирует ЛЭП с Польшей на двухсторонней основе. Некоторые наблюдатели предупреждают, что это может значительно увеличить затраты проекта, ведь Брюссель склонен финансировать проекты, основанные на региональных соглашениях.

Саммит ЕС проходит в Эстонии, поскольку сейчас эта страна председательствует в Совете ЕС. По словам дипломатов, в Таллине речь пойдет о переговорах по выходу Великобритании из ЕС, будут обсуждаться предложения французского президента по реформе сообщества, ситуация в Германии после парламентских выборов, кибернетическая безопасность.

BNS

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