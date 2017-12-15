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Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС экономическую интеграцию и Brexit

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В пятницу президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе обсудит с лидерами других стран Евросоюза инициативы по повышению экономической интеграции, оценит прогресс переговоров с Соединенным Королевством о выходе из сообщества.

В пятницу саммит ЕС должен дать “зеленый свет” новой переговорной фазе, поскольку на минувшей неделе Лондону удалось заключить соглашение с Брюсселем о счете выхода из ЕС, правах граждан и границе с Ирландией.

Великобритания должна выйти из ЕС весной 2019 года. До этого срока она надеется договориться с ЕС о торговых условиях.

Одним из основных приоритетов Литвы на переговорах о Brexit были права проживающих в Великобритании литовцев, там проживает несколько сотен тысяч литовских граждан.

Лидеры ЕС также обсудят сотрудничество в создании монетарного и банковского союза.

BNS

Метки: 

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