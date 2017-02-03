Президент Литвы обсудит с лидерами ЕС миграционный кризис и отношения с США

Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу вместе с другими лидерами стран – членов Европейского Союза (ЕС) обсудит дальнейшие пути решения миграционного кризиса и отношения с США.

Главными темами саммита ЕС в Валлетте должны были стать усилия по обузданию потоком иммигрантов из Ливии, а также дальнейшие действия после решения Великобритании покинуть ЕС.

Однако лидерам государств ЕС на своей первой встрече после инаугурации нового президента США Дональда Трампа придется также обсудить необходимость обеспечения единства в свете существующего беспокойства по поводу обязательств Д. Трампа в отношении трансатлантического альянса, существующего уже десятилетия.

Обеспокоенность прозвучала в сделанном во вторник председателем Европейского Совета Дональдом Туском заявлении, в котором он назвал Д. Трампа вместе с Россией, Китаем, исламским экстремизмом и внутренним популизмом самыми большими “угрозами” для Сообщества за всю его 60-летнюю историю.

“Из-за вызывающих обеспокоенность заявлений новой администрации США (…) наше будущее становится трудно прогнозируемым”, – написал бывший премьер Польши Д. Туск в письме, адресованном лидерам блока.

ЕС заметно сократил потоки прибывающих через Грецию мигрантов, заключив неоднозначное соглашение с Турцией. Участники мальтийского саммита обсудят, как остановить поток мигрантов из Северной Африки, особенно из Ливии.

Лидеры ЕС должны принять декларацию, содержащую конкретные шаги, включая наращивание помощи береговой охране Ливии и соглашения о миграции с другими государствами Африки.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва, миграционный кризис, США