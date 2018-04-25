Президент Литвы обсудит в Польше вопросы безопасности и обороны

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Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг отбывает с государственным визитом в Польшу, его основными акцентами станут вопросы безопасности и обороны.

Президенты Литвы и Польши планируют принять совместную декларацию по вопросам безопасности.

Министры обороны, в свою очередь, намерены подписать два соглашения об обмене данными с радаров наблюдения за воздушными пространством, а также об аффилировании (более тесном сотрудничестве) военных бригад Литвы и Польши.

Советник президента Нериюс Аляксеюнас говорил, что последнее соглашение позволит еще теснее сотрудничать с целью защиты бригадами двух стран так называемого «Сувалкского коридора».

«Сувалкский коридор» — это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, на западе он граничит с Калининградской областью России, на востоке — с Белоруссией.

В Варшаве также пойдет речь о вопросах политики Евросоюза (ЕС), проведения в жизнь совместных инфраструктурных проектов. Литву и Польшу связывают проекты европейского значения — железной дороги Rail Baltica, магистрали Via Baltica, проект Via Carpatia.

Для обеих стран особенно важно энергетическое сотрудничество, интеграция в единый европейский рынок.

Как сообщает президентское ведомство, синхронизация электросетей с Европой, прокладка газовой перемычки с Польшей (GIPL) имеют стратегическое решение для энергетической безопасности не только региона, но и всего ЕС.

Д. Грибаускайте встретится в Варшаве с президентом Польши Анджеем Дудой, председателем сейма Мареком Кухчиньским, председателем сената Станиславом Карчевским, премьером Матеушем Моравецким.

В пятницу Д. Грибаускайте побывает в Люблине, где вместе с руководителями Польши и Украины посетит находящийся там штаб совместной военной бригады трех государств LITPOLUKRBRIG им. Великого гетмана Великого Княжества Литовского Константина Острожского, примет участие в мероприятиях по случаю 450-летия подписания Люблинской унии.

BNS