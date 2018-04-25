Президент Литвы одобрила кандидатуры в Общий Суд ЕС

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Президент Литвы Даля Грибаускайте одобрила кандидатуры Римидаса Норкуса и Гядиминаса Мясониса в судьи Общего суда Евросоюза (Европейского суда общей юрисдикции), сообщила администрация главы государства.

Кандидатуры должны еще одобрить не только сейм, но и специальный комитет. Процедура длительная и назначение прояснится к весне. А срок их полномочий начнется с сентября.

Сейчас Р. Норкус является председателем Верховного суда Литвы, эту должность он занимает с 2014 года. Г. Мясонис с 2011 года является судьей Конституционного суда. Срок его полномочий завершится в 2020 году.

В Общий суд ЕС входят как минимум по одному судье из каждого государства-члена.

BNS

Photo by katarina_dzurekova on Visualhunt.com / CC BY