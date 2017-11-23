Президент Литвы отбывает на саммит “Восточного партнерства” ЕС

Литовский президент Даля Грибаускайте в четверг отбывает на саммит стран-участниц программы Евросоюза (ЕС) “Восточное партнерство” в Брюсселе, где будут установлены вехи отношений ЕС с шестью восточными соседями.

ЕК намерен выделить несколько десятков областей сотрудничества, начиная с энергетики и снятия барьеров межсетевой связи и заканчивая развитием инфраструктуры, но партнерам не будет обещана перспективы членства в ЕС.

По словам дипломатов, на этой встрече должны проявиться различия между двумя группами стран: Украиной, Молдавией и Грузией, которые подписали договор об ассоциации с ЕС в целях большего сближения с ЕС, а также Белоруссией, Арменией и Азербайджаном, у которых таких договоров нет.

Литовский президент Д. Грибаускайте на встрече в пятницу должна поднять вопрос о безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. По словам дипломатов, ядерная безопасность должна быть упомянута и в заключительной декларации встречи.

Белоруссию на встрече будет представлять глава МИД, хотя приглашение на саммит получил и президент Александр Лукашенко.

Литовские представители скептически отнеслись к приглашению А. Лукашенко, из-за строительства небезопасной БелАЭС и совместных военных учений с Россией Д. Грибаускйте не поддерживает возобновление углубленного диалога с Белоруссией.

BNS

Метки: БелАЭС, Даля Грибаускайте, Литва, МИД, Островц