Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу отбывает с визитом в Таиланд и Индонезию.
Президент сначала посетит Таиланд, где встретится с принцессой Махой Чакри Сириндхорн и обсудит с ней укрепление связей Литвы и Таиланда в сферах экономики, науки, образования и культуры. В прошлом году таиландская принцесса посетила Литву с официальным визитом.
Как сообщила президентская пресс-служба, в столице Таиланда Бангкоке глава государства также откроет выставку иллюстраций литовских детских книг, на которой будут представлены работы получивших международное признание литовских художников Кястутиса Каспаравичюса, Стасиса Эйдригявичюса, Номеды Марченайте и других авторов.
После Таиланда президент отправится с государственным визитом в Индонезию, где встретится с президентом Джоко Видодо и председателем парламента Индонезии Сетья Нованто. По словам Д. Грибаускайте, это будет первая в истории встречах высших руководителей Литвы и Индонезии.
С руководством Индонезии президент планирует обсудить двусторонние экономические, энергетические и туристические связи, а также их развитие, сотрудничество Евросоюза и Индонезии, решение глобальных вызовов в областях безопасности и миграции. В возглавляемой президентом делегации Юго-Восточную Азию также посетят министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и вице-министр сельского хозяйства Роландас Тарашкявичюс.
Во время визита будут подписаны соглашения о сотрудничестве в областях сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма. Для литовского бизнеса, который заинтересован в экспорте молочных и мясных продуктов, солнечных батарей и других изделий, это должно открыть новые возможности закрепиться на этом рынке.
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