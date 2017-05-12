Президент Литвы отбывает с визитом в Юго-Восточную Азию

Литовский президент Даля Грибаускайте в пятницу отбывает с визитом в Таиланд и Индонезию.

Президент сначала посетит Таиланд, где встретится с принцессой Махой Чакри Сириндхорн и обсудит с ней укрепление связей Литвы и Таиланда в сферах экономики, науки, образования и культуры. В прошлом году таиландская принцесса посетила Литву с официальным визитом.

Как сообщила президентская пресс-служба, в столице Таиланда Бангкоке глава государства также откроет выставку иллюстраций литовских детских книг, на которой будут представлены работы получивших международное признание литовских художников Кястутиса Каспаравичюса, Стасиса Эйдригявичюса, Номеды Марченайте и других авторов.

После Таиланда президент отправится с государственным визитом в Индонезию, где встретится с президентом Джоко Видодо и председателем парламента Индонезии Сетья Нованто. По словам Д. Грибаускайте, это будет первая в истории встречах высших руководителей Литвы и Индонезии.

С руководством Индонезии президент планирует обсудить двусторонние экономические, энергетические и туристические связи, а также их развитие, сотрудничество Евросоюза и Индонезии, решение глобальных вызовов в областях безопасности и миграции. В возглавляемой президентом делегации Юго-Восточную Азию также посетят министр энергетики Жигимантас Вайчюнас и вице-министр сельского хозяйства Роландас Тарашкявичюс.

Во время визита будут подписаны соглашения о сотрудничестве в областях сельского хозяйства, энергетики, транспорта, туризма. Для литовского бизнеса, который заинтересован в экспорте молочных и мясных продуктов, солнечных батарей и других изделий, это должно открыть новые возможности закрепиться на этом рынке.

BNS

Метки: Даля Грибаускайте, Литва