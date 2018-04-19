Президент Литвы отклонила предложенную на пост министра юстиции кандидатуру Г. Данелюса

Литовский президент Даля Грибаускайте не назначит адвоката Гедрюса Данелюса министром юстиции, информировала в четверг BNS президентская пресс-служба.

“Представленный премьером кандидат Г. Данелюс не будет назначен на пост министра юстиции из-за вероятного конфликта интересов. Адвокат сам принимает решения о представлении интересов и защите того или иного клиента. Выбор кандидата представлять клиентов в конкретном деле о политической коррупции не позволяет назначить его на политическую позицию”, – говорится в комментарии президентского ведомства.

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис сообщил о представлении Г. Данелюса на должность министра юстиции на встрече в понедельник, а в среду официально представил президенту эту кандидатуру.

Согласно Конституции, министров назначает президент по представлению премьера.

BNS

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