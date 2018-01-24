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Президент Литвы отправляется на Всемирный экономический форум

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 24, 10:15   |   Комментариев: 0

В среду президент Литвы Даля Грибаускайте отправится в Давос, где примет участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме.

На встречах с мировыми лидерами, которые состоятся в четверг и пятницу, Д. Грибаускайте намерена представить и обсудить вопросы, актуальные для региона Восточной Европы.

Вместе с президентами Польши и Украины Анджеем Дудой и Петром Порошенко, еврокомиссаром по политике европейского соседства и развитию Йоханесом Ханом она примет участие в сессии, посвященной презентации позиции региона Восточной Европы к безопасности региона и мира.

Д. Грибаускайте также пригласили на официальный обед, который проводится на основную тему форума о создании будущего в меняющемся мире. В обеде, кроме прочих, примут участие председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, учредитель Всемирного экономического форума Клаус-Мартин Шваб.

Основные мероприятия Всемирного экономического форума в этом году состоятся с 23 по 26 января.

Ежегодно в январе в швейцарском горном курорте проходит форум, который привлекает экспертов и лидеров со всего мира, на мероприятии обсуждаются мировые вызовы.

BNS

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