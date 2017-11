Президент Литвы отправляется в Исландию на конференцию женщин-лидеров

Во вторник и среду литовский президент Даля Грибаускайте будет находиться с рабочим визитом в Исландии, где встретится с президентом этой страны Гвюдни Торласиюсом Йоуханнессоном и выступит с речью на мировой конференции высокого уровня женщин-лидеров “Мы можем это делать” (We Can Do It).

На двухсторонней встрече президентов будет обсуждаться развитие экономических, предпринимательских, научных и культурных связей Литвы и Исландии, сотрудничество в формате НАТО и восьмерки Балтийских и Северных стран, сообщила пресс-служба главы государства.

На проходящей сейчас в Рейкьявике международной конференции женщин- политических лидеров президент выступит с основной речью. В конференции принимают участие более 300 женщин-парламентариев из почти 100 стран, среди них президенты Эстонии, Мальты, Хорватии.

“В Литве и в мире каждая третья женщина испытывает насилие, на поверхность всплывают все новые скандалы с домогательствами, поэтому глава государства в своей речи будет акцентировать необходимость остановить насилие над женщинами. Для этого требуются усилия не только государства, правоохранительных органов, но и сознательность общества – мы должны перестать обвинять жертв и обеспечить, чтобы домогавшиеся и насильники были остановлены и привлечены к ответственности”, – говорится в сообщении.

Президент также призовет женщин-мировых лидеров посетить Литву. В следующем году такая встреча высокого уровня состоится в Вильнюсе. В 2018 году исполнится не только сто лет литовской государственности, но и 100 лет с того дня, как Литва одной из первых в Европе стран предоставила женщинам право голоса.

В Рейкьявике глава государства от имени Совета женщин-политических лидеров вручит символическую награду бывшему президенту Исландии и учредительнице этого совета Вигдис Финнбогадоуттир, которая в 1980 году стала первой женщиной в мире, избранной президентом конституционного государства.

Конференцию в Исландии организует возглавляемый президентом Литвы Всемирный совет женщин-лидеров вместе со Всемирным форумом женщин-лидеров и парламентом Исландии. В организации этого мероприятия также участвуют ООН, Организация экономического сотрудничества и развития, Гарвардский университет.

BNS

