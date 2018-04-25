Президент Литвы поблагодарила Финляндию «за значимую» поддержку по БелАЭС

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В четверг президент Литвы Даля Грибаускайте поблагодарила премьер-министра Финляндии Юху Сипилю за поддержку его страны в обеспечении безопасности строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

«По словам президента, международная поддержка позиции Литвы по БелАЭС особенно будет особо важна и в будущем, а поддержка Финляндии – особо значима», – говорится в сообщении президентской администрации.

Д. Грибаускайте сказала, что строящаяся рядом с Вильнюсом АЭС является небезопасной и не должна быть запущена.

Президентская администрация отмечает, что Финляндия и другие государства Евросоюза единогласно поддержали Литву на проходившей несколько недель назад встрече стран-участников Конвенции Эспоо, на которой было заявлено, что Беларусь не должным образом избрала площадку для строительства.

Однако Литва не получила поддержку соседних стран и органов ЕС в вопросе блокирования импорта электроэнергии с этой станции.

Несколько дней назад премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис заявил, что предложит Белоруссии превратить БелАЭС в термофикационную станцию, работающую на газе.

На встрече с финским премьером Д. Грибаускайте также обсудила повестку работы Совета ЕС, в котором со второго полугодия этого года будет председательствовать Финляндия, особенно в свете приближающихся дискуссий по многолетнему бюджету.

BNS