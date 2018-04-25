Президент Литвы подписала законы о реорганизации налоговой системы

Литовский президент Даля Грибаускайте подписала принятые парламентом в четверг законы о налоговых изменениях.

Чтобы законы вступили в силу с начала следующего года, они должны быть обнародованы на полгода раньше. Законы обнародуются после их подписания президентом.

Президентское ведомство в субботу сообщило, что глава государства подписала восемь законов, связанных с налоговыми изменениями и борьбой с «тенью».

Это поправки к закона О подоходном налоге с населения, О государственном социальном страховании, О страховании здоровья, О налоговом администрировании, О налоге на прибыль, О конкурсных закупках, О налоге на добавленную стоимость, О благотворительности и спонсорстве.

Налоговая реформа предусматривает консолидацию связанных с трудовыми отношениями налогов на стороне работника, введение тарифов подоходного налога 20% и 27%, повышение уровня не облагающихся налогами доходов и расширение границ его применения.

Кабмин подчеркивает, что изменения в законах снизят налогообложения рабочей силы, особенно людей со средними доходами.

Оппозиция утверждает, что реорганизация потребует больших бюджетных расходов, что поправки приняты хаотически, без учета влияния на финансы страны.

Как сообщил аппарат президента, Д. Грибаускайте также подписала договоры о вступлении Литвы в Организацию Европейского сотрудничества и развития (ОЭСР), закон о повышении зарплат и соцгарантий военным.

Также с начала следующего года вступят в силу поправки, которые позволят жителям перечислить 1% своего подоходного налога профсоюзам, а также поправки, которые установят сроки полномочий и требования безупречной репутации для руководителей учреждений культуры.

BNS