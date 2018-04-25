Президент Литвы: политические конфликты могут подорвать доверие к государству

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Происходящие в последнее время конфликты между парламентскими партиями являются деструктивными и могут подорвать доверие к самому государству, считает литовский президент Даля Грибаускайте.

В четверг после встречи с правлением сейма она акцентировала, что зачастую ей кажется, что законодательные дела заслоняются гамом, конфликтами, выяснениями отношений между двумя крупнейшими парламентскими партиями — правящими «аграриями» и оппозиционными консерваторами.

«Люди видят конфликтующий деструктивизм, что войны не создают никакого позитива или продукта, и осуждают обе стороны. Такое поведение действительно не создаст более позитивного отношения к политике», — сказала Д. Грибаускайте журналистам.

«Это означает, что доверие не только к политикам, но и ко всей политической системе в такое время, накануне трех серьезных выборов, может значительно пошатнуться. И это будет крайне серьезным предупреждением для нас всех; за недоверием к политикам следует недоверие к институтам власти, а позднее — и недоверие к государству», — заявила руководитель страны.

Онао выразила пожелание того, чтобы сейм этого созыва вспоминали за позитивные реформы и «решения, полезные для жителей Литвы, а не как сейм, который создает комиссия, выясняет отношения, в котором преследуют друг друга».

Д. Грибаускайте также критиковала депутатов за некачественно подготавливаемые проекты некоторых законов, когда не учитывается даже мнение парламентских юристов о том, что инициатива может противоречить Конституции.

В среду Комитет по вопросам права и правопорядка сейма Литвы решил вынести на рассмотрение парламента проект амнистии, выдвинутый лидером «аграриев» Рамунасом Карбаускисом, невзирая на предупреждения юристов о том, что он может противоречить Конституции.

BNS