Президент Литвы поздравила избранного председателем ЕП А. Таяни

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила избранного президента Европарламента Антонио Таяни.
Руководитель страны подчеркнула, что Литва будет продолжать прежнее успешное сотрудничество с Европарламентом, согласовывать позиции по важнейшим вопросам повестки континента и ответственно работать ради единой, сильной и процветающей Европы.
По словам Д. Грибаускайте, Литва ценит усилия ЕП по восстановлению доверия людей к процессу евроинтеграции. Она добавила, что мы должны продолжать открытый диалог и ставить долгосрочные цели – укрепления европейских ценностей и единства граждан, говорится в сообщении пресс-службы президента.
Президент Литвы пожелала А. Таяни успеха на посту председателя ЕП.
Член Европейской народной партии из Италии А. Таяни был избран президентом ЕП во вторник – в четвертом туре тайного голосования его поддержал 351 евродепутат из 713 голосовавших.
А. Таяни, который будет руководить ЕП до июня 2019 года, сменил на этом посту социал-демократа из Германии Мартина Шульца.
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