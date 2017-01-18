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Президент Литвы поздравила избранного председателем ЕП А. Таяни

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 18, 12:00   |   Комментариев: 0

Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила избранного президента Европарламента Антонио Таяни.

Руководитель страны подчеркнула, что Литва будет продолжать прежнее успешное сотрудничество с Европарламентом, согласовывать позиции по важнейшим вопросам повестки континента и ответственно работать ради единой, сильной и процветающей Европы.

По словам Д. Грибаускайте, Литва ценит усилия ЕП по восстановлению доверия людей к процессу евроинтеграции. Она добавила, что мы должны продолжать открытый диалог и ставить долгосрочные цели – укрепления европейских ценностей и единства граждан, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Президент Литвы пожелала А. Таяни успеха на посту председателя ЕП.

Член Европейской народной партии из Италии А. Таяни был избран президентом ЕП во вторник – в четвертом туре тайного голосования его поддержал 351 евродепутат из 713 голосовавших.

А. Таяни, который будет руководить ЕП до июня 2019 года, сменил на этом посту социал-демократа из Германии Мартина Шульца.

BNS

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