  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.11.02 Текущий номер: N44 (1184) 2 ноября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Президент Литвы поздравила спортсменов, завоевавших 13 медалей на Сурдолимпийских играх

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 08 01, 12:00   |   1 комментарий

В понедельник вечером президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила спортсменов летней Сурдолимпиады и их тренеров, которые на прошедших в Турции играх завоевали 13 медалей.

“Я очень рада, что судьба свела нас сегодня здесь. Вы наверное не знаете, я летала из Таллина, и сообщали, что прилетите, то не прилетите, я решила все же подождать”, – обратилась к спортсменам президент.

Глава государства пригласила спортсменов в Президентский дворец, где во вторник им будут вручены благодарности.

“Вы одна из лучших в мире команд – третий раз привозите 13 комплектов медалей. Для такого государства, как Литва – это огромное достижение”, – сказала Д. Грибаускайте.

Литовские спортсмены на играх, проходивших в турецком городе Самсуне, получили одну золотую, пять серебряных и семь бронзовых наград.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (1)
  1. (93.172.9.19) As пишет:
    2017 08 01 at 16:22

    Дали бы одну медаль мне. Очень хочется во дворец сходить. Честно.






В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿