В понедельник вечером президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила спортсменов летней Сурдолимпиады и их тренеров, которые на прошедших в Турции играх завоевали 13 медалей.
“Я очень рада, что судьба свела нас сегодня здесь. Вы наверное не знаете, я летала из Таллина, и сообщали, что прилетите, то не прилетите, я решила все же подождать”, – обратилась к спортсменам президент.
Глава государства пригласила спортсменов в Президентский дворец, где во вторник им будут вручены благодарности.
“Вы одна из лучших в мире команд – третий раз привозите 13 комплектов медалей. Для такого государства, как Литва – это огромное достижение”, – сказала Д. Грибаускайте.
Литовские спортсмены на играх, проходивших в турецком городе Самсуне, получили одну золотую, пять серебряных и семь бронзовых наград.
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Дали бы одну медаль мне. Очень хочется во дворец сходить. Честно.