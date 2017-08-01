Президент Литвы поздравила спортсменов, завоевавших 13 медалей на Сурдолимпийских играх

В понедельник вечером президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила спортсменов летней Сурдолимпиады и их тренеров, которые на прошедших в Турции играх завоевали 13 медалей.

“Я очень рада, что судьба свела нас сегодня здесь. Вы наверное не знаете, я летала из Таллина, и сообщали, что прилетите, то не прилетите, я решила все же подождать”, – обратилась к спортсменам президент.

Глава государства пригласила спортсменов в Президентский дворец, где во вторник им будут вручены благодарности.

“Вы одна из лучших в мире команд – третий раз привозите 13 комплектов медалей. Для такого государства, как Литва – это огромное достижение”, – сказала Д. Грибаускайте.

Литовские спортсмены на играх, проходивших в турецком городе Самсуне, получили одну золотую, пять серебряных и семь бронзовых наград.

BNS

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