Президент Литвы поздравила В. Ландсбергиса с 85-летием

Литовский президент Даля Грибаускайте в среду поздравила с 85-летим первого главу Литовского государства после восстановления независимости Витаутаса Ландсбергиса.

“Это имя, которое всегда упоминается вместе с названиями Саюдиса и “Балтийского пути”, 11 марта и 13 января, которое приобрело особый вес”, – говорится в поздравлении главы государства.

Д. Грибаускайте сказала, что хорошо понимает, что только сам В. Ландсбергис на самом деле знает, что означало в те исторические для Литвы дни взять на себя ответственность лидера.

“Профессор В. Ландсбергис продолжает творить эту историю – как редкий политик, общественный деятель и деятель культуры, реагируя на все, что важно для нашего государства, не оставляя равнодушных к своей живой, искрящейся мысли, очищая нынешнюю политику и возвращая ей важнейшие ориентиры”, – отмечает президент.

Она пожелала юбиляру долгих лет жизни, полных деятельности, радости творчества, здоровья и твердости.

В. Ландсбергис был высшим должностным лицом страны после провозглашения независимости страны, в большой мере содействовал развалу СССР. В 1990 году он председательствовал на сессии Верховного Совета Литвы, на которой был принят Акт о восстановлении независимости 11 марта.

В. Ландсбергис – музыковед по профессии, в 1992 – 2004 годах был членом сейма, в 1996 – 2000 годах – председателем сейма, в 2004 – 2009 годах работал в Европарламенте.

BNS

Метки: Литва